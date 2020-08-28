В TikTok набирает популярность опасный челлендж по удаление родинок

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В видеосервисе TikTok появился челлендж по удалению родинок в домашних условиях. Клипы набирают сотни просмотров. Медики призывают не повторят этот опасный эксперимент.

Как пишет The Sun, попытка избавиться от родинок подручными средствами может привести к сильным кровотечениям, заражениям разными инфекционными заболеваниями, рубцам, а также необратимым повреждениям. Эксперты подчёркивают, что не существует безопасного способа удалить родинки в домашних условиях.

Это должно быть сделано квалифицированным врачом или дерматологом, который обучен и знает, что он делает, — цитирует издание директора кожных клиник Cosmedics Росса Перри.

Медики советуют не копировать методы лечения из социальных сетей.

Ранее врач дерматолог-косметолог Зоя Константинова рассказала, что люди, имеющие большое количество родинок на теле, могут заболеть меланомой. По её словам, больше 50 пигментированных образований в несколько раз увеличивают вероятность появления заболевания. Кроме того, если человек генетически предрасположен к появлению этих пигментированных образований, то каждый хороший загар будет множить их количество. Также она отметила, что людям со светлой кожей и голубыми глазами не стоит загорать вообще. Она советует им находиться в часы солнечной активности в тени, писал News.ru.