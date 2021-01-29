В Telegram слили личные данные силовиков, проводивших задержания 23 января

Персональные данные сотрудников полиции и Росгвардии, участвовавших в задержаниях на несогласованных акциях в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, появились в мессенджере Telegram. Информация сливается в специально посвящённый этому канал.
Как
По информации издания, аудитория канала насчитывает 8,5 тысячи человек. Публикуются имена силовиков, их фото, номера телефонов, ссылки на их соцсети и информация об их родственниках. Кроме того, через специальный поисковый механизм можно анонимно загружать новые данные. При этом отмечается, что мессенджер использовался для аналогичных сливов персональных данных и участников протестов. Один из таких каналов был заблокирован 26 января.
Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор потребовал от представителей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и TikTok, а также мессенджера Telegram прийти в ведомство. Им хотят рассказать об ответственности платформ за неудаление призывов к участию в акциях в поддержку Алексея Навального 31 января.
Ранее сторонники Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Москве.