В Татарстане учитель заявил об увольнении из-за протестной деятельности

36-летний учитель истории из Набережных Челнов Раушан Валиуллин, который борется с параличом ног, рассказал журналистам о желании школьного руководства уволить его с работы. Педагог убеждён, что причиной является его активная гражданская позиция.
Формально меня попросили на выход за прогул, реально — за мою протестную деятельность, — считает учитель.
По его словам, руководство школы угрожает ему увольнением в тот момент, когда мужчине требуется дорогостоящее лечение. Валиуллин подчеркнул, что является единственным кормильцем в многодетной семье.
В тот момент, когда мне нужно дорогостоящее лечение, меня хотят уволить. Левая нога совсем отказала из-за нервов. Ходить не могу, лежу бревном, — написал учитель на своей странице в Twitter.
Преподающий историю в челнинской школе № 24, председатель Татарстанского отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушан Валиуллин известен тем, что во время президентских выборов протестовал против портретов российского лидера Владимира Путина в школах. Позже педагог участвовал в митингах против пенсионной реформы.
Журналистам «Вечерней Казани» Валлиулин
Я позвонил директору, тот сказал, что я опоздал на несколько часов, я объяснил причину, и мы с ним, как мне показалось, договорились, что в первую неделю июня я беру отпуск за свой счет, а с 8 июня — очередной, — объяснил Валлиулин.
В этот же день он приехал в школу, чтобы написать два заявления, но ему показали акт о прогуле и потребовали написать объяснительную. А 19 июня педагогу пришло письмо с уведомлением об увольнении в связи с прогулом. Учитель подчёркивает, что бумага была датирована 2 июня, а с приказом об увольнении его никто не ознакомил.
Возможно, моё увольнение связано и с тем, что благодаря мне получило широкую огласку видео, на котором полицейские на деревенских школьниках учатся усмирять массовые беспорядки, — предположил учитель.
По его словам, видеозапись была размещена на странице учителя в Instagram, а позже её перепостил глава ФБК Алексей Навальный.
Валиуллин подчеркнул, что если администрация школы будет настаивать на увольнении, то он оспорит решение в суде. В школе № 24 журналисты не смогли получить комментарий от руководства.
NEWS.ru писал, что в Петебурге медика уволили после жалоб на низкую зарплату
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