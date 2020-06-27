В Татарстане учитель заявил об увольнении из-за протестной деятельности

https://static.news.ru/photo/69af265e-b96c-11ea-8071-fa163e074e61_660.jpg Раушан Валиуллин Фото: valiullinrf/instagram.com

36-летний учитель истории из Набережных Челнов Раушан Валиуллин, который борется с параличом ног, рассказал журналистам о желании школьного руководства уволить его с работы. Педагог убеждён, что причиной является его активная гражданская позиция.

Формально меня попросили на выход за прогул, реально — за мою протестную деятельность, — считает учитель.

По его словам, руководство школы угрожает ему увольнением в тот момент, когда мужчине требуется дорогостоящее лечение. Валиуллин подчеркнул, что является единственным кормильцем в многодетной семье.

В тот момент, когда мне нужно дорогостоящее лечение, меня хотят уволить. Левая нога совсем отказала из-за нервов. Ходить не могу, лежу бревном, — написал учитель на своей странице в Twitter.

Преподающий историю в челнинской школе № 24, председатель Татарстанского отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушан Валиуллин известен тем, что во время президентских выборов протестовал против портретов российского лидера Владимира Путина в школах. Позже педагог участвовал в митингах против пенсионной реформы.

Журналистам «Вечерней Казани» Валлиулин рассказал , что с марта вёл уроки дистанционно. Из-за ситуации с коронавирусом он вместе с женой, тремя детьми и 80-летней родственницей находился за городом. В конце мая он сообщил директору школы Ильгазу Бисерову о желании взять отпуск. Письмо с ответом пришло 1 июня. В нём был указан график работы учителя на месяц вперед, по которому он уже должен был находиться на работе.

Я позвонил директору, тот сказал, что я опоздал на несколько часов, я объяснил причину, и мы с ним, как мне показалось, договорились, что в первую неделю июня я беру отпуск за свой счет, а с 8 июня — очередной, — объяснил Валлиулин.

В этот же день он приехал в школу, чтобы написать два заявления, но ему показали акт о прогуле и потребовали написать объяснительную. А 19 июня педагогу пришло письмо с уведомлением об увольнении в связи с прогулом. Учитель подчёркивает, что бумага была датирована 2 июня, а с приказом об увольнении его никто не ознакомил.

Возможно, моё увольнение связано и с тем, что благодаря мне получило широкую огласку видео, на котором полицейские на деревенских школьниках учатся усмирять массовые беспорядки, — предположил учитель.

По его словам, видеозапись была размещена на странице учителя в Instagram, а позже её перепостил глава ФБК Алексей Навальный.

Валиуллин подчеркнул, что если администрация школы будет настаивать на увольнении, то он оспорит решение в суде. В школе № 24 журналисты не смогли получить комментарий от руководства.

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