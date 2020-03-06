https://static.news.ru/photo/2b14c3d2-5fbb-11ea-b2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Татарстана заявило, что госпитализированные с коронавирусом пациенты продолжают находится в больнице. Информация об их выписке, которую публикуют СМИ, не верна.

В региональном ведомстве подчеркнули, что карантин и время пребывания этих больных в инфекционной клинике заканчиваются 8 марта.

Речь идёт о людях, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. Судно стояло в японском порту на карантине из-за распространения на его борту коронавируса. Сотрудники МЧС РФ эвакуировали оттуда восемь граждан России. Тесты на COVID-19 у трёх из них дали положительный результат. Болезнь у этих пациентов протекает в лёгкой форме, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 98 тысяч человек. От болезни умерли 3,3 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 55 тысячам.