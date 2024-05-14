В СЖР высказались о смерти журналиста Максима Кононенко Глава СЖР Соловьев: Кононенко был талантливым и харизматичным журналистом

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал Максима Кононенко, ушедшего из жизни 14 мая, талантливым и харизматичным журналистом. Глава объединения также принес соболезнования его семье и близким.

Максим был талантливым и харизматичным журналистом. Соболезнования семье и близким… — сказал Соловьев.

Смерть Кононенко подтвердила его супруга. Он скончался в возрасте 53 лет. О причинах кончины, дате и месте прощания неизвестно. RT, где журналист был автором канала «Специально для RT», принес соболезнования его родным и близким.

Максим Кононенко родился в Апатитах 13 марта 1971 года. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, учился в Литературном институте имени М. Горького. В интернете он был известен как мистер Паркер. Под этим псевдонимом он писал статьи на различных площадках.

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