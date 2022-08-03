В лесу на Ставрополье исчезли все грибы, кроме подберезовиков Эксперт Уханова: в лесу на Старополье исчезли все грибы, кроме подберезовиков

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В лесу на Ставрополье исчезли все виды грибов, кроме подберезовиков, рассказала NEWS.ru главный редактор журнала «Грибник России», член Санкт-Петербургского микологического общества Ирина Уханова. Причины исчезновения грибов абсолютно непонятны, так как погода в данном сезоне наиболее благоприятная для грибниц за последние несколько лет, отметила она.

На Ставрополье сейчас происходит какая-то мистика. Притом что в этом году идеальная погода для роста грибов: и дожди, и тепло есть, и шелковая погода, то есть сначала похолодание, а потом опять тепло, все равно исчезли грибы — и все. Только твердоватые сорта остались, подберезовики и т. п. Причем и прошлый сезон был достаточно благоприятным, что исключает возможность уничтожения грибниц в прошлом году. Белых нет от слова «совсем», и в чем причина, абсолютно не ясно, говорю же, мистика, да и только, — заявила Уханова.

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