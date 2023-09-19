В США умерла звезда советского фильма «Вам и не снилось» ГИТИС сообщил о смерти актрисы Любови Майковой

Фото: gitis.net

Любовь Майкова

Советская актриса театра и кино Любовь Майкова ушла из жизни 18 сентября, сообщается на сайте ГИТИСа. Причины смерти актрисы не уточняются.

Советская актриса театра и кино Любовь Майкова скончалась 18 сентября. ГИТИС выражает искренние соболезнования родным и близким Любови Майковой, — сказано в публикации.

Майкова окончила ГИТИС в 1980 году, после чего работала в театре «Малая драматическая труппа». Кроме того, в 1980 году она дебютировала в кино, сыграв роль в ленте «Вам и не снилось». Майкова также снималась в фильмах «Салон красоты» и «Забытая мелодия для флейты». С конца 1980-х годов Майкова проживала в американском Сиэтле.

Ранее сообщалось, что на 95-м году жизни после длительной и тяжелой болезни скончался поэт Николай Добронравов. Позднее стало известно, что поэта похоронят на Новодевичьем кладбище.

До этого стало известно о смерти актера, звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина. Неделю назад 61-летний артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Гришечкин всего на пять лет пережил жену Анну, которая умерла из-за онкологии, после чего артист впал в глубокую депрессию.