В США постановили, что Иран должен выплатить $879 млн за теракт 1996 года

https://static.news.ru/photo/a125b6b0-c2e6-11ea-90b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Иран должен выплатить компенсации пострадавшим и семьям американских военных, погибших при теракте в жилом комплексе Khobar Towers в Саудовской Аравии в 1996 году. Такое решение принял суд США.

Отмечается, что при теракте погибли 19 военнослужащих ВВС США и местных сотрудников, почти 500 человек были ранены. Ответственность за преступление в Соединённых Штатах возложили на боевиков движения «Хезболла» и Иран. Теперь Тегеран должен выплатить более $879 млн 14 военнослужащим и 21 члену их семей.

Как сообщает издание Air Force Times, это не первое решение суда США по этому теракту. В 2018 году инстанция уже выносила решение о выплатах по аналогичному делу, связанному с этим терактом, однако тогда речь шла о $104 млн. Кроме того, в 2013 году было принято судебное решение, что Иран должен выплатить $591 млн семье одного из погибших военнослужащих.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки одобрили санкции против ливанских организаций и граждан республики после обвинений в связях с террористами, сообщает Минфин США.

В списке оказались трое жителей ближневосточной страны и 12 структур, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Предполагается, что военизированная шиитская организация и партия «Хезболла» получала деньги от продажи фармацевтической продукции и бензина.