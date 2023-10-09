В США похоронили мужчину, тело которого пролежало в морге 128 лет

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В штате Пенсильвания прошли похороны мужчины, чье тело из-за бюрократических проволочек находилось в морге 128 лет, сообщает Reuters. Имя человека с криминальным прошлым стало известно только недавно.

Гражданин США был арестован осенью 1895 года за карманную кражу и не согласился раскрыть свою личность. Позднее он скончался от острой печеночной недостаточности.

Родственников или друзей скончавшегося найти не удалось, и тогда местный гробовщик Теодор Ауман с разрешения властей решил использовать тело для экспериментов по бальзамированию.

После смерти Аумана тело карманника не просто сохранилось, но и затвердело. Правительство штата настаивало, что его можно захоронить только тогда, когда будет установлена личность, на что понадобилось более столетия. Покойного звали Джеймсом Мерфи, его предали земле 7 октября.

Ранее в подмосковном микрорайоне Сходня города Химки обнаружили в квартире мумифицированное тело мужчины. Личность покойного установлена, им оказался 76-летний хозяин квартиры. Его смерть наступила примерно полгода назад.

На западе Москвы в одном из домов нашли мумифицированное тело 79-летней пенсионерки. Тело пожилой женщины пролежало в квартире около трех лет.