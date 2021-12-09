В СПЧ предложили способ воздействия на мигрантов для предотвращения драк

Контролировать ситуацию с трудовыми мигрантами и предотвращать драки с их участием в РФ можно только в случае, если они почувствуют в России, что их права соблюдаются, рассказал NEWS.ru член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Спикер отметил, что в РФ существует две проблемы, связанные с иностранцами — большое количество «гостей» трудно контролировать, и они не ассимилируются, иногда приезжая в РФ «с заточкой под агрессию». Таким образом представитель СПЧ прокомментировал избиение тремя неизвестными мужчины в подземном переходе метро Москвы, которое попало на камеры видеонаблюдения. При этом нападавшие применяли насилие и к прохожим, которые попытались их остановить.

Второй вопрос — это бизнес. Они приезжают сюда, их нанимает бизнес, и в каком-то роде бизнес защищает их интересы, им выгодно, чтобы эти темы (национальности нарушителей. — NEWS.ru) не поднимались. Бизнесу выгодно, чтобы эти темы не поднимались, потому что это дешёвая рабочая сила. К сожалению, к нам не приезжают математики, физики и ещё кто-то, к нам приезжают люди с низким уровнем культуры, — заявил Кабанов.

Собеседник добавил, что мигранты в РФ, в отличие от своих стран, зачастую мусульманских, где уважение к старшим и женщинам другое, ведут себя «вольготно и употребляют алкоголь».

И вопрос в том, что любое агрессивное проявление к гражданам Российской Федерации должно наказываться, иначе мы наступим с вами на те же грабли, на которые наступила Европа. Когда люди уже боятся выходить на улицу. У нас даже в Москве, в Новой Москве есть места, где люди боятся выходить на улицу, — подытожил Кабанов.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве заявили NEWS.ru, что проверяют информацию по факту инцидента в переходе столичной подземки.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев попросил мэра Москвы объяснить указатели на узбекском и таджикском языках. Поводом для обращения стали жалобы местных жителей, которые полагают, что в России не происходит интеграции мигрантов в местную культуру и общество.