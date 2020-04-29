В СПЧ массово поступают жалобы на продление ареста без участия обвиняемого

https://static.news.ru/photo/108cdcb8-8a16-11ea-8f7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила о росте числа жалоб о продлении наказания для обвиняемого без участия последнего. Бумаги начали массово поступать в президентский Совет по правам человека (СПЧ).

Налицо нарушение — заключённых, естественно, не вывозят в суды, заседания происходят по видеосвязи, так вот, участились жалобы к нам в СПЧ по поводу того, что иногда всё происходит даже без этой связи, то есть заключённый потом по факту узнает о том, что ему продлили арест ещё на полгода, — отметила она.

По словам Меркачевой, обвиняемые не могут выступить в свою защиту. Она подчеркнула, что граждане за решёткой находятся под большим ударом из-за пандемии.

Мы здесь на воле можем выбрать, как лечиться, чем лечиться, к какому доктору пойти, больше возможностей, эти же люди в полнейшей изоляции, — сказала она.

Как писал NEWS.ru, на территории России коронавирусом заразились более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых. Об этом сообщила официальная пресс-служба ведомства.