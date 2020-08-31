В СПбГУ объяснили появление километровой очереди на заселение в общежитие

Километровая очередь из желающих заселиться возникла 30 августа перед общежитием Санкт-Петербургского государственного университета. Руководство вуза объяснило это небывалым количеством студентов, решивших заселиться в этот день.
Как
По словам представителей руководства СПбГУ, в связи с возникшей ситуацией были приняты оперативные меры. В частности, увеличилось число пропускных пунктов и должностных лиц.
В этом году заселение началось 30 августа и продлится до 6 сентября. При этом иногородние студенты смогут подселиться в общежития СПбГУ и после 6 сентября.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учебный год в вузах России стартует, как обычно, с 1 сентября, однако иностранные студенты будут допускаться к занятиям только после двухнедельного карантина с последующим обследованием на коронавирус. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Добавьте наши новости в избранные источники