В СПбГУ объяснили появление километровой очереди на заселение в общежитие

https://static.news.ru/photo/b16dd282-eb86-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Признавашки СПбГУ/vk.com

Километровая очередь из желающих заселиться возникла 30 августа перед общежитием Санкт-Петербургского государственного университета. Руководство вуза объяснило это небывалым количеством студентов, решивших заселиться в этот день.

Как передаёт газета «Невские новости», 30 августа на заселение в общежитие прибыли более 2 тыс. студентов, хотя в предыдущие годы в первый день заселялись не более 700 человек. Их распределение по местам в общежитии происходит после публикации приказов о зачислении. При этом предоставленное студенту место определено заранее и достанется каждому, вне зависимости от дня заселения.

По словам представителей руководства СПбГУ, в связи с возникшей ситуацией были приняты оперативные меры. В частности, увеличилось число пропускных пунктов и должностных лиц.

В этом году заселение началось 30 августа и продлится до 6 сентября. При этом иногородние студенты смогут подселиться в общежития СПбГУ и после 6 сентября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учебный год в вузах России стартует, как обычно, с 1 сентября, однако иностранные студенты будут допускаться к занятиям только после двухнедельного карантина с последующим обследованием на коронавирус. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.