В Союзе потребителей заявили о скором росте цен на мандарины Председатель Союза потребителей Койтов: цены на мандарины вырастут к Новому году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на мандарины вырастут к Новому году, заявил сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что увеличение стоимости продукта в новогодние праздники обусловлено высоким спросом. Он добавил, что цены поднимутся и на другие товары.

Комментируя ситуацию со снижением цен на мандарины в России, Койтов напомнил, что стоимость зависит в том числе и от курса доллара. Так, в 2022 году цитрусовые стоили по 70 рублей за килограмм, что совпадало с курсом валют.

Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году, когда доллар был на уровне 90-100, то мандарины стоили также. Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса, причем не только на мандарины, — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что мандарины в России подешевели. Цены на цитрусовые снизились как в оптовой продаже, так и в розничной, сообщил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он добавил, что в Москве средние розничные цены на мандарины за месяц упали на 14%.