В «Союзе пешеходов» выступили за ужесточение правил для самокатчиков Глава «Союза пешеходов» Соколов: самокатчики часто гибнут при столкновениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самокатчики чаще гибнут при столкновениях, чем пешеходы, заявил в беседе с «360» председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. По его словам, необходимо ужесточить правила для самокатчиков. Он также обратил внимание, что пользователей таких транспортных средств уже много лет пытаются обязать нести ответственность за свои действия.

Еще три года назад мы просили сделать тесты на столкновение пешехода и водителя электросамоката. Выясняется, что при 20 км/ч это уже смертельное ускорение, — уточнил Соколов.

Он подчеркнул, что главной проблемой стало то, что самокатчикам разрешили ездить по тротуарам со скоростью 25 км/ч, а такая скорость не совместима с безопасностью. По мнению Соколова, главной проблемой в этой ситуации стало то, что сейчас электросамокаты в правилах дорожного движения считают транспортным средством, однако они больше являются механическими устройствами, как и мопеды.

Петербургская полиция ранее провела рейды на улицах города и во Всеволожском районе Ленобласти, во время которых изъяла более двух тысяч электросамокатов из-за несоблюдения правил в сфере кикшеринга. Правоохранители также возбудили по фактам произошедшего более 200 административных протоколов.