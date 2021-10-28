В Союзе пенсионеров усомнились в появлении льготы для пожилых водителей

Предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева по освобождению от уплаты транспортного налога пенсионеров-автомобилистов, владеющих машинами мощностью до 150 лошадиных сил, вряд ли будет одобрено правительством. Об этом заявил NEWS.ru председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Вряд ли это предложение пройдёт, поскольку когда речь идёт об оказании материальной поддержки, то введены новые условия по отсутствию достаточно серьёзной собственности. Мне кажется, что вряд ли будет одобрена правительством такая мера поддержки пенсионеров-автомобилистов, — сказал Рязанский.

По его мнению, ключевые темы, над которыми депутатам Госдумы необходимо работать, — это проблема индексации пенсий работающим пенсионерам и единовременная выплата, которая компенсирует более высокую инфляцию, сложившуюся по результатам этого года. Рязанский подчеркнул, что важно удержать тенденцию высокой индексации пенсий, которая сохраняется после изменений в пенсионном законодательстве 2018 года.

Ранее Сухарев направил письмо на имя министра труда Антона Котякова. В нём он подчеркнул, что в настоящее время власти российских регионов сами могут устанавливать льготы по уплате пенсионерами транспортного налога. Это приводит к тому, что автовладельцы, проживающие в двух соседних регионах, могут оказаться в неравных условиях.