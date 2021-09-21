«До пенсии не доживёт»: зампреду ЦБ посоветовали сходить на кладбище

Заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову после слов о том, что государству помогать пенсионерам «немножко поздно», следует сходить на кладбище и посмотреть, в каком возрасте умирают россияне. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. По её словам, Швецову также следует узнать, «как живут простые люди».

[Советую ему] сходить на кладбище и посмотреть, в каком возрасте умирают люди. Он будет себе на пенсию откладывать? Он до пенсии не доживёт с такими руководителями, как он, — подчеркнула она.

Пискунова отметила, что Швецову следует заниматься своими непосредственными обязанностями — развитием экономики и достижением роста зарплат.

Пенсионеры ему бы посоветовали опуститься на землю русскую, на землю великой нашей Родины, которую мы все, безусловно, любим, и посмотреть, как живут простые люди. Или позвонил бы своим друзьям в налоговую, в Пенсионный фонд и спросил: «А сколько получают у вас просто специалисты, которых абсолютное большинство?» А потом бы посчитал, хватает ли ему на жизнь, на нормальную — не по акциям покупать в «Пятёрочках», «Дикси», «Магнитах», — добавила она.

Швецов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил, что россиянам необходимо формировать собственную финансовую подушку безопасности и не полагаться только на государство. По его словам, помогать пенсионерам «немножко поздно» — государство должно сделать так, чтобы человек вышел на пенсию с собственным «пенсионным пакетом». Он посоветовал людям покупать недвижимость и сдавать её в аренду, а также получать доход от акций и облигаций. Ситуацию, при которой граждане полагаются на государство при выходе на пенсию, он назвал «социализмом».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина позднее заявила, что сожалеет о «крайне неудачных» словах своего заместителя. Она отметила, что у многих не было возможности копить сбережения на старость, и назвала обеспечение для них достойных выплат одним из приоритетов властей.