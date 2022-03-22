В Совфеде заявили об отсутствии планов по блокировке WhatsApp

Блокировка в России мессенджера WhatsApp, который принадлежит Meta Platforms (компания признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), не планируется, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передаёт ТАСС. Накануне в России попали под запрет находящиеся под управлением компании соцсети Facebook и Instagram (обе также признаны экстремистскими).

Планов блокировки WhatsApp нет, — цитирует агентство сенатора.

Решение о запрете в России деятельности Meta, Facebook и Instagram было вынесено судом 21 марта. По настоянию ФСБ оно вступило в силу немедленно. Поводом для блокировки послужила редакционная «политика», введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине.

После решения суда Роскомнадзор сообщил об исключении Facebook и Instagram из реестра соцсетей. В СМИ запрещается демонстрация их логотипов и они должны маркироваться как запрещённые в России. Граждане не будут привлекаться к ответственности только за то, что пользуются указанными соцсетями.