В Совфеде высказались о назначении нового детского омбудсмена

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала назначение сенатора Марии Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам детей в России точным и верным решением, передаёт РИА Новости. Львова-Белова была назначена на должность омбудсмена 27 октября. Она является многодетной матерью и воспитывает 22 ребёнка.

Президент принял очень точное и верное решение назначить на пост уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марию Львову-Белову, — сказала Матвиенко.

Она заявила, что сенатор от Пензенской области Львова-Белова, являясь многодетной матерью, глубоко погружена в проблемы детства, сиротства и многодетных семей. Матвиенко отметила, что новый омбудсмен активно продвигала в Совфеде законодательную работу по защите детей.

Я бы сказала, что тема детства — это дело всей её жизни. Она очень неравнодушный человек, сострадательный, а это очень важные качества на таком посту, — подчеркнула глава Совфеда.

Спикер пообещала, что коллеги по Совету Федерации в любое время готовы оказать помощь новому омбудсмену.

27 октября президент России Владимир Путин подписал указ, в котором назначил Марию Львову-Белову на пост уполномоченного по правам детей в России. В разговоре с сенатором президент отметил её большой опыт общественной работы и воспитания собственных детей. Он заверил Львову-Белову, что площадка омбудсмена даст ей возможность применить знания и навыки и добиться «серьёзных значимых результатов уже для большого количества семей и деток».

Львова-Белова представляла в Совфеде Пензенскую область. С ноября 2020 года она занимала пост полномочного представителя верхней палаты парламента по взаимодействию с уполномоченным по правам ребёнка. У нового омбудсмена пятеро родных детей и 17 приёмных. Львова-Белова сменила на посту омбудсмена Анну Кузнецову, которая перешла на работу в Госдуму.