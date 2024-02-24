В Совфеде высказались о массовом визите мировых лидеров в Киев 24 февраля Сенатор Цеков: в Киеве фон дер Ляйен и Джонсон призовут украинцев «погибать дальше»

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Мировые лидеры, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и экс-премьер Британии Борис Джонсон, призовут украинцев «погибать дальше», но в иносказательном ключе, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он прокомментировал визит политиков в Киев 24 февраля.

Они приехали сказать руководству Украины вести боевые действия дальше, что украинцы должны гибнуть, но прямо они этого не скажут. Фон дер Ляйен, убежденная русофобка, канадский премьер, бельгийский — это политики войны. Приехали якобы выразить солидарность с Украиной, которая на самом деле выражается только в ведении боевых действий с Россией, они же сказали — проигрыш Украины означает проигрыш Запада, — добавил Цеков.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Запада не препятствуют переговорам Украины и России. Как следует из ее колонки для издания Bild, Запад на протяжении двух лет активно работает над установлением мира на Украине.

Она напомнила о стамбульских переговорах весной 2022 года, на которых «Украина была готова на уступки», чтобы Россия отвела войска. Министр утверждает, что на Украине каждый хочет прекратить боевые действия.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в феврале заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что не понимает, зачем Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с РФ. Глава государства предположил, что такой была «общая установка». Сам Джонсон назвал сообщения о его причастности к срыву переговоров «полной чушью и российской пропагандой».