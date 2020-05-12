В Совфеде прокомментировали идею переноса начала учебного года на 1 октября

https://static.news.ru/photo/8e4a6312-944a-11ea-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В правительстве сейчас делают всё, чтобы учебный год для школьников начался вовремя. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Таким образом она прокомментировала телеканалу «Москва 24» предложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы продлить летние каникулы школьникам.

Если сейчас настраиваться на 1 октября, то значит, мы априори полагаем, что ситуация будет ухудшаться, что будет больше заболевших, — цитирует Гумерову телеканал.

По её мнению, о нормальном открытии учебного года мечтают и родители, и дети, и учителя. Также в Госдуме считают, что делать какие-либо выводы по данному поводу стоит только после официального выступления министра просвещения Сергея Кравцова.

Как писал NEWS.ru учебный год в России начнётся 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, полностью перевод на дистанционное обучение не планируется. Он подчеркнул, что всего 15% школ в России готовы вести полный комплекс уроков в дистанционном режиме.