В Совфеде предложили пенсионерам гулять на улице по очереди

https://static.news.ru/photo/2d617770-86fd-11ea-aa65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилым людям старше 65 лет следует разрешить гулять во дворе и около дома при условии, что они будут делать это по очереди. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его мнению, составлением списков с очерёдностью прогулок могли бы заняться старшие по подъездам и управляющие компании.

Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов, — цитирует Рязанского РИА Новости.

Он напомнил, что пожилым необходим особый режим, при котором прогулки на свежем воздухе крайне необходимы. При этом в Москве из-за эпидемии коронавируса пенсионерам вообще запрещено выходить на улицу, в то время как остальные могут хотя бы сходить в магазин или погулять с собакой.

Сенатор выразил уверенность, что особо актуальным этот вопрос станет в начале мая, когда «тёплые деньки всё же к нам, хотелось бы надеяться, наконец придут».

Ранее, как писал NEWS.ru, зампредседателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила разрешить при определённых условиях прогулки пожилым людям. Она также назвала возможными прогулки в парках и тренировки на уличных спортплощадках при условии соблюдении мер безопасности.