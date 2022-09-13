В Совфеде ответили на идею о разблокировки Instagram Сенатор Клишас заявил, что для снятия блокировки с Instagram необходимо узнать их позицию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас прокомментировал призыв лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева по вопросу разблокировки соцсети Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) в России, по его словам, такие действия будут преждевременными. Ранее Нечаев заявил, что соцсеть начала «себя хорошо вести», поэтому стоит задуматься о снятии запрета на нее. Сенатор задался вопросом, что в понятии парламентария по отношению к платформе значит «хорошо себя вести». Он заявил, что для реализации такой инициативы нужно как минимум узнать позицию самой соцсети.

А что значит «хорошо себя вести»? Соцсеть поменяла свою политику и решила соблюдать российские законы? Хорошо бы услышать позицию Instagram по данному вопросу, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

В марте Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистской организацией международной компании Meta и запрете ее деятельности в России. Meta (деятельность в РФ запрещена) управляет соцсетями Facebook (деятельность соцсети в России также запрещена) и Instagram, а также мессенджером WhatsApp.

Иск Генпрокуратуры поступил в Тверской суд 11 марта после публикации Reuters о том, что на фоне спецоперации на Украине Facebook и Instagram изменят правила и временно не будут удалять посты с призывами к насилию над российскими военными.