В Совфеде оценили идею дать полиции право вскрывать автомобили

https://static.news.ru/photo/0e7036f0-849e-11ea-a266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете Федерации прокомментировали расширение полномочий сотрудников МВД. Как заявил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас, предложение разрешить полиции вскрывать автомобили россиян он поддерживает..

Предложение распространить применяемое к недвижимому имуществу регулирование на транспортные средства возражений не вызывает, — заявил он РИА Новости.

Он напомнил, что сотрудники полиции при необходимости имеют право проникать в помещения и на земельные участки граждан в целях их спасения или обеспечения сохранности их имущества.

Как писал NEWS.ru, правительственный законопроект предлагает разрешить полицейским вскрывать автомобили, выставлять оцепление жилых домов, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также осуществлять личный досмотр граждан и их вещей.