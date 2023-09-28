В Совфеде объяснили, зачем американские СМИ начали критиковать Украину Сенатор Климов: в США меняется отношение к Украине из-за предстоящих выборов

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

В американских СМИ начали высказываться в поддержку России из-за предстоящих президентских выборов в США, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. При этом, по его словам, стратегический курс Вашингтона на сдерживание РФ не меняется.

Стратегический курс США на сдерживание нашей страны не меняется, но приближаются президентские выборы. И для того, чтобы иметь возможность для маневра, там и начинают говорить в поддержку России, — сказал Климов.

Он отметил, что антироссийский блицкриг в западном инфополе не удался, а также в Европе и США приходит осознание, что победить Россию на поле боя вряд ли удастся. По мнению сенатора, в США стали высказываться в поддержку России для того, чтобы создать такую психологическую атмосферу, чтобы при необходимости совершить тактический маневр до выборов в ноябре 2024 года. Например, там могут переложить вину за все проблемы на президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время Климов указал на то, что США могут быстро изменить свою тактику, поэтому России нужно двигаться в прежнем направлении.

Накануне ведущие телеканала CNN выразили удивление, когда переговорили с «похищенными» Россией украинцами и узнали, что на самом деле их никто не похищал. Там отметили, что украинцы уехали в РФ добровольно, в основном это рабочий класс.

Ранее американский политик Кари Лейк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский угрожает западным странам беженцами. По ее словам, украинские мигранты могут «активизироваться подобно террористическим ячейкам».