В Совфеде объяснили решение Китая участвовать в заседании по Украине Сенатор Климов: Китай будет продвигать свои мирные инициативы на саммите по Украине

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У Китая есть свои мирные инициативы, он будет продвигать их на саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии, заявил NEWS.ru заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, Китай является партнером России и может передавать ее точку зрения другим странам.

У Китая есть свои мирные инициативы, которые они будут продвигать, так же, как и у стран Африки. <...> Китай наш партнер, и оттого, что он где-то участвует, у России есть возможность через них передать свою точку зрения и доводы до других стран, — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что у Китая есть глобальный, высокого уровня суверенитет, поэтому его участие позволяет не только рассматривать позицию Вашингтона и его союзников, но и выслушивать альтернативные мнения. Он добавил, что Россия будет наблюдать за ходом саммита, но в то же время ей необходимо на уровне дипломатических возможностей проговаривать с партнерами те или иные позиции.

Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине в августе. По данным западных СМИ, участие в переговорах должны принять высокопоставленные чиновники из 30 стран мира, но России в их числе нет. Одним из переговорщиков может стать советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за встречей в Саудовской Аравии. Он отметил, что любые попытки содействовать мирному урегулированию на Украине достойны положительной оценки. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что украинские власти не хотят мира и не могут его хотеть, пока коллективный Запад использует их в войне против России.