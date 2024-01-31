Учителям могут начать компенсировать затраты на съем жилья Сенатор Гибатдинов: для учителей могут ввести компенсации затрат на съем жилья

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Парламентарии активно обсуждают вопрос федеральных выплат, компенсирующих педагогическим работникам аренду жилья, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по образованию и науке Айрат Гибатдинов. Он признал, что для этого необходимо дополнительное финансирование из бюджета.

Вопрос [введения доплат учителям на компенсацию аренды жилья] находится на повестке и активно обсуждается. Однако реальность сложнее. Для внедрения подобной меры необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета, — заявил сенатор.

Гибатдинов добавил, что в РФ «уже действуют программы в помощь специалистам, работающим в сельских местностях, но этого не всегда достаточно».

Ранее стало известно, что в Подмосковье в 2024 году будут усилены меры поддержки педагогов. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, учителя, снимающие жилье, смогут получать ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Условием выплаты этих подъемных является отсутствие у преподавателя и его семьи жилья в Московской области.