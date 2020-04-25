В Совфеде назвали незаконным требование об обязательном ношении масок

https://static.news.ru/photo/359bb684-86e5-11ea-93ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Требование магазинов к покупателям об обязательном ношении масок незаконно. Если магазины запрещают покупателям приходить без масок, то должны сами обеспечивать ими людей, заявила председатель комитета Совфеда Инна Святенко.

Она отметила, что некоторые торговые сети начали продавать маски на входе. Средства защиты реализуются по себестоимости — около 20 рублей за штуку.

А вот если в ближайшее время стоимость маски будет завышена, то этим «маркетинговым ходом», который направлен не на соблюдение правил социального дистанцирования, а пополнение бюджета магазина, уже займётся Роспотребнадзор, — сказала сенатор NEWS.ru.

Ранее стало известно, что российские учёные нашли способ повторно использовать одноразовые маски. Как писал NEWS.ru, они создали препарат — спиртозоль, представляющий собой суспензию наночастиц меди в растворе антисептика. Частицы останутся активными несколько дней после применения и будут разрушать вирусы при попадании на обработанную поверхность.