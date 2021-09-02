В Совете матерей объяснили, почему россиянки перестали рано рожать

Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru объяснила, почему жительницы РФ стали реже становиться мамами в раннем возрасте. Она отметила, что возраст рождения первого ребёнка в стране приближается к 30 годам, что «катастрофично» для появления на свет второго и третьего наследников. Буцкая пояснила, что исправить ситуацию можно и нужно. Для этого она предлагает «десятилетку гарантий».

Один ребёнок за маму, второй за папу, третий — за страну. Когда ты первого рожаешь в 30, шанс, что ты родишь троих, резко падает. Почему так происходит? Нет крыши над головой, нет уверенности в завтрашнем дне, нет стабильного заработка, нет понимания, что если женщина сейчас родит ребёнка, то завтра не окажется за чертой бедности. Когда мы решим все эти вопросы, когда мы покажем студентам, что есть все возможности для создания семьи, что они могут, учась в институте, получить социальное жильё, воспользоваться ипотечной программой, по которой, родив первого ребёнка, можно потратить на выплаты по займу 500 тысяч рублей, второго — 200 тысяч, а после третьего — проценты за них выплатит государство. Нужны понятные гарантии, чтобы молодёжь строила планы на будущее не на годы, а на десятилетия, социальный контракт с молодой семьёй. Нам сейчас нужна десятилетка гарантий, — отметила Буцкая.

Собеседница также предложила новый способ потратить маткапитал — на приобретение семейного автомобиля. Она отметила, что такая машина должна вмещать сразу три автокресла для малышей. Кроме того, эксперт призвала разрешить использовать средства на ремонт квартиры.

Накануне глава Минтруда Антон Котяков рассказал на полях Восточного экономического форума, что в 2022 году размер материнского капитала составит более 503 тысяч рублей на первого ребёнка и 665 тысяч рублей на второго ребёнка. При этом руководитель ведомства отметил, что если семья ранее получала материнский капитал на первого ребёнка, размер доплаты на второго составит 161 772 рубля.

Ранее стало известно, что в России маткапитал смогут получать отцы детей, рождённых суррогатными матерями, чьи жёны выступают усыновителями этих детей. В Минтруда пояснили, что правила получения отцами материнского капитала уточняются по решению Конституционного суда. Согласно действующим правилам, материнский капитал родители, воспитывающие детей, рождённых суррогатной матерью, имеют право получить лишь в том случае, если оба они являются родителями ребёнка.