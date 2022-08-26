В Сочи начались съемки продолжения сериала «Ищейка»

Фото: Пресс-служба Первого канала

В Сочи стартовали съемки детективного сериала «Кушнир». Это продолжение проекта «Ищейка», шесть сезонов которого с успехом прошли на Первом канале. В новом сериале снова появится знакомая телезрителям следователь Александра «Кушнир» в исполнении Анны Банщиковой. Артистка также выступает в качестве креативного продюсера проекта. Кроме того, каст пополнился и новыми известными актерами.

В седьмом сезоне Александра Ивановна попытается полностью поменять свою жизнь: переедет в Сочи и начнет все с нуля. Больше подробностей раскрывать не могу, но зрителей ждет много сюрпризов.. Более того, в каждой серии будут появляться популярные актеры, которых вы точно знаете и очень любите, — рассказала Банщикова.

Съемки проекта будут проходить в Сочи и Геленджике, а завершатся 31 декабря 2022 года. На экранах сериал появится осенью 2023 года. Режиссером проекта останется Андрей Головков, снявший шесть сезонов «Ищейки».

20 августа в честь 85-летия режиссера Андрея Кончаловского на Первом канале был показан фильм «Грех». Фильм посвящен жизни известного художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, ленту сняли при сотрудничестве с итальянской кинокомпанией и Минкультуры РФ. Сюжет разворачивается во Флоренции в начале XVI века.