В Шереметьево тестируют свободную от вирусов зону

https://static.news.ru/photo/174738fa-c756-11ea-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о тестировании проекта свободных от вируса аэропортов. Систему проверяют в Шереметьево, а также воздушных гаванях Японии и Арабских Эмиратов.

По его словам, система предполагает полное тестирование пассажиров при вылете, передаёт РИА Новости. Он выразил уверенность, что массовое тестирование — ключ к восстановлению туризма и перелётов.

Мы называем эту модель virus-free airport hubs (свободные от вирусов аэропорты — NEWS.ru.), то есть фактически аэропорты, где все люди, приходящие туда, либо тестируются на входе, либо приходят со справками. И мы знаем, что аэропорт в результате этого является чистой проверенной зоной, и дальнейшие рейсы выполняются с наименьшим риском, — подчеркнул он.

РФПИ совместно с японскими коллегами создал систему диагностики коронавируса EMG. Она позволяет получить результат в течение 30 минут и применяется в больницах, лабораториях и на предприятиях России.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на территории России будет доступно не менее 3-4 вакцин от новой коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.