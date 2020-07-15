В Шереметьево тестируют свободную от вирусов зону

Глава фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о тестировании проекта свободных от вируса аэропортов. Систему проверяют в Шереметьево, а также воздушных гаванях Японии и Арабских Эмиратов.
По его словам, система предполагает полное тестирование пассажиров при вылете,
Мы называем эту модель virus-free airport hubs (свободные от вирусов аэропорты — NEWS.ru.), то есть фактически аэропорты, где все люди, приходящие туда, либо тестируются на входе, либо приходят со справками. И мы знаем, что аэропорт в результате этого является чистой проверенной зоной, и дальнейшие рейсы выполняются с наименьшим риском, — подчеркнул он.
РФПИ совместно с японскими коллегами создал систему диагностики коронавируса EMG. Она позволяет получить результат в течение 30 минут и применяется в больницах, лабораториях и на предприятиях России.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на территории России будет доступно не менее 3-4 вакцин от новой коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
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