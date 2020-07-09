Мурашко: не менее 3-4 вакцин от COVID-19 будет доступно в РФ

https://static.news.ru/photo/5688cd54-c20a-11ea-99ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Global Look Press

На территории России будет доступно не менее 3-4 вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мы рассчитываем, что не менее 3-4 вакцин будет доступно на территории Российской Федерации, — отметил министр в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, сейчас разрабатывается несколько вакцин от COVID-19, однако до промышленного производства дойдут не все.

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции начались 18 июня 2020 года в Сеченовском университете. В испытании участвуют две группы. Если добровольцы будут чувствовать себя хорошо, то их выпишут 15 (первая группа) и 20 (вторая группа) июля 2020 года.

Одновременно с испытаниями в Сеченовском университете испытания вакцины проводит Минобороны РФ. Военные тестируют вакцину, созданную НИЦ имени Гамалеи. В ведомстве уже сообщили о хорошем состоянии здоровья добровольцев.

Как писал NEWS.ru ранее, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что препарат от коронавирусной инфекции, разработанный в России, вызывает интерес у специалистов. Речь идёт об авифавире, который в настоящее время испытывается. Она также сообщила о заинтересованности организации в российской вакцине.

По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человека.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.