https://static.news.ru/photo/46d12d2a-e344-11e9-be53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать специальную систему ветсертификации в молочной отрасли «Меркурий» для выявления пальмового масла в молочных продуктах.

Данное предложение стало частью обобщённой информации с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства. Соответствующее письмо Кутепов отправил министру экономического развития Максиму Орешкину.

В предложениях по Брянской области говорится, что «Меркурий» вводится в производство в 2019 году. За системой предлагается закрепить не только контроль за молоком, но и за пальмовым маслом.

При использовании особых методик фальсификаторами выявить пальмовое масло в продукции будет крайне тяжело, а порой и невозможно. Например, контроль легко обойти: если в пальмовое масло добавить небольшое количество говяжьего жира, все анализы будут показывать, что в продукте натуральные сливки, — цитирует письмо Кутепова ТАСС .

По словам главы СФ по экономической политике, все перемещения пальмового масла необходимо контролировать с помощью «Меркурия» от границы России до конечного потребителя.

Ранее News.ru сообщал, что обязательная электронная маркировка молочной продукции должна начаться в России 1 июня 2020 года. В настоящее время идёт эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.