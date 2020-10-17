Видео с измождённым псом признали символом 2020 года

https://static.news.ru/photo/dd876686-1150-11eb-bd3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

В Интернете набирает популярность видео с уставшим псом, который невозмутимо лежит в кресле, в то время как две другие собаки отчаянно лают рядом. Многие пользователи увидели в этом обессилевшем псе себя во время пандемии и признали ролик символом 2020 года.

Некоторые чувства сложно передать словами, например, жуткую усталость и измотанность. Но у пса с этого видео идеально получилось показать это неприятное ощущение, отмечает «Ридус».

Некоторые пользователи представили на месте пса себя, уставшего от ругающихся между собой детей, а кто-то сравнил его состояние со своим ежедневным бессилием после работы.

Как писал NEWS.ru, Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список лучших пород, подходящих для охраны дома или предприятия. По словам президента РКФ Владимира Голубева, лучшие собаки для охраны — кавказские овчарки. Для них характерны недоверчивость, агрессивность по отношению к посторонним людям и животным. Второе место он отдал «ловкой, быстрой и выносливой» московской сторожевой, а третье — бесстрашной среднеазиатской овчарке, которая почти никогда не проявляет агрессию первой.