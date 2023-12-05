В Сети появился первый трейлер GTA VI Компания Rockstar Games опубликовала новый трейлер игры GTA VI

Фото: Prt Scr YouTube/Rockstar Games

Разработчик видеоигр Rockstar Games, известный по своим франшизам Grand Theft Auto (GTA) и Read Dead Redemption, опубликовал трейлер своей новой игры GTA VI. Пресс-служба компании отметила, что оригинал решили обнародовать после того, как запись «утекла» в Сеть.

Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите оригинал на YouTube, — обратились они к пользователям.

Согласно информации из видеоролика, выход игры состоится в 2025 году. Предыдущая часть франшизы вышла в 2013 году.

На данный момент компания-разработчик не разглашала каких-либо подробностей о проекте, однако, согласно данным инсайдеров, предполагается, что действие игры развернется на карте, охватывающей три города. Из утечек также стало известно, что в GTA VI может быть два персонажа — мужского и женского пола. Дата релиза не уточняется.

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