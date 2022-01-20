В Сети появилось видео с откровенной фотосессии на фоне московской мечети

Очевидцы в Москве засняли, как две девушки устроили откровенную фотосессию на фоне московской Соборной мечети на улице Дурова, передаёт Telegram-канал Daily Storm. Позирующая девушка стоит в расстёгнутом плаще и нижнем белье, её лицо скрыто балаклавой. Ранее в России уже неоднократно возбуждали уголовные дела об оскорблении чувств верующих за провокационные снимки на фоне православных храмов.

Судя по всему, съёмка проходила недавно, так как на улице лежит снег. По данным Telegram-каналов, всем процессом руководила Мария Катанова, позиционирующая себя как специалист в сфере рекламы и продвижения в соцсетях.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух несовершеннолетних, устроивших провокационную фотосессию на фоне храма Спаса на Крови. Подростков 15 и 17 лет, которые опубликовали в соцсетях снимок с приспущенными штанами на фоне храма, доставили в отдел полиции.

Всего в России за последнее время был заведён ряд уголовных дел об оскорблении чувств верующих из-за «обнажённых» фотографий на фоне храмов. В частности, 29 октября мировой суд Тверского района в Москве приговорил к 10 месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади.

Также попала под уголовное преследование модель Лолита Богданова, опубликовавшая видео, на котором она оголяет грудь на фоне того же храма. Ещё одну девушку задержали в Санкт-Петербурге за фото в белье на фоне Исаакиевского собора.