В Сеть выложили ролик, снятый перед гибелью блогера Тропицель

https://static.news.ru/photo/b5d63bb4-bd48-11ea-9073-fa163e074e61_660.jpg Фото: nastyatropi/instagram.com

Видеоролик, снятый на острове Бали за два часа до гибели блогера Анастасии Зубриной, более известной как Настя Тропицель, опубликовала мать девушки. Это последнее видео, снятое при жизни Тропицель, следует из опубликованного поста.

На представленных кадрах блогер вместе с молодым человеком спокойно едут по дороге на спортивном мотоцикле.

Настя в качестве пассажира, вроде бы все хорошо, она улыбается на этом видео, — написала мать Тропицель в Instagram.

По её словам, в тот день она проснулась раньше обычного и планировала позвонить Анастасии, чтобы поддержать после ссоры с отцом. Через пару часов дочери не стало.

До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло, — подчеркнула мать погибшей.

Как писал NEWS.ru, Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера. Последнее время девушка провела на Бали вместе с семьёй.

Очевидцы рассказали, что инцидент произошёл на Сансет-роуд в районе Кута. Девушка и её друг ехали на мотоциклах. В определённый момент транспортные средства молодых людей столкнулись, и мотоцикл блогера врезался в бордюр.

18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стала популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.

Ранее NEWS.ru писал, что бойфренд разбившейся Тропицель прокомментировал нападки отца девушки. Ранее отец девушки обвинил молодого человека в смерти дочери. Родитель считает, что тот специально дал Тропицель испорченный байк.