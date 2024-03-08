«В сердцах миллионов мужчин»: названа самая красивая киноактриса России Продюсер Курбатов назвал Ходченкову самой красивой киноактрисой России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова является самой красивой киноактрисой России, заявил NEWS.ru кинопродюсер Михаил Курбатов. Он отметил, что образ артистки в фильме «Благословите женщину» поразил его.

В современном российском кино хочу выделить Светлану Ходченкову. Ее образ в картине «Благословите женщину» Станислава Говорухина поразил меня. Прошлой осенью Светлана снялась в картине «Мама из прошлого», которую я продюсировал. Кино выйдет в прокат летом этого года, и уверен, роль Светланы останется в сердцах миллионов российских мужчин, — сказал Курбатов.

Самой красивой актрисой Советского Союза кинопродюсер считает Людмилу Гурченко. По его словам, Гурченко стала кумиром для миллионов женщин в СССР, создав культовые образы. Актрисе удавалось раскрыть настоящую женственность, красоту и привлекательность в условиях советского кино.

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