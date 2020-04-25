В Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались четыре медсестры

С начала апреля в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончались четыре медсестры.
Об этом «Интерфаксу»
Две погибшие медсестры (30 и 55 лет) работали в госпитале для ветеранов войн. 56-летняя женщина работала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 58-летняя медсестра перед смертью трудилась в одной из городских поликлиник.
Обстоятельства заражения, как и основная причина смерти, будут официально установлены после завершения всех необходимых процедур.
За всё время эпидемии в Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 23 человека. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом приближается к трём тысячам.
Как передавал NEWS.ru, российские медики опубликовали в открытом доступе список коллег, которые погибли от коронавируса. Сейчас в списке 47 имён.
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