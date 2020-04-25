В Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались четыре медсестры

https://static.news.ru/photo/049ff77c-8729-11ea-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

С начала апреля в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончались четыре медсестры.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в петербургском комитете по здравоохранению. Собеседник агентства уточнил, что у погибших были сопутствующие тяжёлые болезни и не все они заразились при исполнении трудовых обязанностей.

Две погибшие медсестры (30 и 55 лет) работали в госпитале для ветеранов войн. 56-летняя женщина работала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 58-летняя медсестра перед смертью трудилась в одной из городских поликлиник.

Обстоятельства заражения, как и основная причина смерти, будут официально установлены после завершения всех необходимых процедур.

За всё время эпидемии в Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 23 человека. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом приближается к трём тысячам.

Как передавал NEWS.ru, российские медики опубликовали в открытом доступе список коллег, которые погибли от коронавируса. Сейчас в списке 47 имён.