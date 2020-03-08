https://static.news.ru/photo/f37194fe-6155-11ea-85e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Петербурге педофил надругался над двухлетней девочкой. Об этом сообщило «Регион online» со ссылкой на источник в полиции.

Как пишет издание, инцидент произошёл ещё в декабре, но мать узнала об этом недавно и сразу же написала заявление в полицию. По словам женщины, всё произошло во время визита к знакомому.

По её словам, там мужчина и надругался над ребёнком. Свои действия он снимал на телефон, — заявил источник издания.

Сейчас злоумышленника ищет полиция. Информация о происшествии проверяется.

NEWS.ru сообщал, что в Екатеринбурге шестилетняя девочка рассказала на камеру о непристойном поведении сожителя её матери. Мужчина недавно освободился из колонии.