В Петербурге педофил надругался над двухлетней девочкой. Об этом
Как пишет издание, инцидент произошёл ещё в декабре, но мать узнала об этом недавно и сразу же написала заявление в полицию. По словам женщины, всё произошло во время визита к знакомому.
По её словам, там мужчина и надругался над ребёнком. Свои действия он снимал на телефон, — заявил источник издания.
Сейчас злоумышленника ищет полиция. Информация о происшествии проверяется.
NEWS.ru сообщал, что в Екатеринбурге шестилетняя девочка рассказала на камеру о непристойном поведении сожителя её матери. Мужчина недавно освободился из колонии.
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