Общество

Коммунальщики Самарской области выставили женщине счёт на 30,4 млрд рублей

11:05, 13 июля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Самарской области в разгар лета получила от коммунальщиков крайне необычный счёт с требованием погасить платежи за отопление. С женщины потребовали более 30,4 млрд рублей, не считая комиссии банка за совершение операции, оцененной ещё в 300 млн.

По словам озадаченной такой платёжкой гражданки, финансовые требования 10 июля выставила теплоэнергетическая компания «Т Плюс».

Вот такая сумма платежа за месяц пришла. Это как понимать вообще?цитирует женщину сайт телекомпании «КТВ-Луч», не называя её имени.

Как уточняет медиапортал «Терра», предъявленная сумма сравнима с объёмом рынка ЖКХ всей Самарской области.

Однако, как заявили энергетики, счёт на такую сумму компания не выставляла. Там заверили, что ошибка произошла в системе платёжного сервиса «Квартплата 24». По какой-то причине сервис «перепутал» номер лицевого счета с суммой начисления.

Коммунальщики заверили, что технический сбой уже устранён.

С 1 июля в России повысилась плата за электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и газ. По данным позициям стоимость выросла от 3% до 4%. Тарифы на электроэнергию увеличились на 5%, за холодную воду теперь придётся платить на 4,5% больше. Прежними остались только тарифы на содержание жилья, на домофон, телеантенну и радиоточку. Кроме того, не изменится плата за капитальный ремонт.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме рост тарифов на услуги ЖКХ назвали традиционным повышением на сумму инфляции. Там напомнили, что россияне по-прежнему могут получать льготы из федерального и регионального бюджетов.

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