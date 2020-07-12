Коммунальщики Самарской области выставили женщине счёт на 30,4 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/1f393044-c4e1-11ea-8927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Самарской области в разгар лета получила от коммунальщиков крайне необычный счёт с требованием погасить платежи за отопление. С женщины потребовали более 30,4 млрд рублей, не считая комиссии банка за совершение операции, оцененной ещё в 300 млн.

По словам озадаченной такой платёжкой гражданки, финансовые требования 10 июля выставила теплоэнергетическая компания «Т Плюс».

Вот такая сумма платежа за месяц пришла. Это как понимать вообще? — цитирует женщину сайт телекомпании «КТВ-Луч», не называя её имени.

Как уточняет медиапортал «Терра», предъявленная сумма сравнима с объёмом рынка ЖКХ всей Самарской области.

Однако, как заявили энергетики, счёт на такую сумму компания не выставляла. Там заверили, что ошибка произошла в системе платёжного сервиса «Квартплата 24». По какой-то причине сервис «перепутал» номер лицевого счета с суммой начисления.

Коммунальщики заверили, что технический сбой уже устранён.

С 1 июля в России повысилась плата за электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и газ. По данным позициям стоимость выросла от 3% до 4%. Тарифы на электроэнергию увеличились на 5%, за холодную воду теперь придётся платить на 4,5% больше. Прежними остались только тарифы на содержание жилья, на домофон, телеантенну и радиоточку. Кроме того, не изменится плата за капитальный ремонт.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме рост тарифов на услуги ЖКХ назвали традиционным повышением на сумму инфляции. Там напомнили, что россияне по-прежнему могут получать льготы из федерального и регионального бюджетов.