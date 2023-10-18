В РПЦ заявили о важности ядерного оружия в истории России Патриарх Кирилл заявил, что благодаря ядерному оружию Россия осталась свободной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл вручил орден преподобного Сергия Радонежского I степени руководителю Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радию Илькаеву, передает «Осторожно, новости». Церемония прошла в Храме Христа Спасителя, где предстоятель заявил, что благодаря ядерному оружию Россия осталась свободной и независимой.

Если бы не работа Курчатова (создателя советской атомной бомбы), Радия Илькаева, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского. Потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась свободной и независимой. Мы все должны хранить в нашей памяти подвиг ученых, которые спасли страну, — заявил Кирилл.

5 октября на полях дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин допустил возможность отзыва Москвой ратификации ДВЗЯИ, который подписали и Россия, и США, но Вашингтон его не ратифицировал. Он также заявил, что ответ России на возможный ядерный удар не оставит противнику шансов на выживание. По словам президента, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России.