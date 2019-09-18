https://static.news.ru/photo/9863eb4c-da29-11e9-9a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Russian Look/Global Look Press

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что детей, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства, нельзя крестить.

По его мнению, женщины, которые прибегают к ЭКО, ранее уже делали несколько абортов.

Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три–пять абортов, — считает священник.

Кроме того, он назвал суррогатное материнство худшим видом проституции.

Проститутку ты снимаешь на час — ну, 100 долларов, а тут на девять месяцев, — подчеркнул Смирнов, добавив, что такая услуга потенциальным родителям обходится в несколько миллионов.

Он объяснил, что женщины не могут «торговать своим телом», передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru сообщал, что потери от абортов в России сопоставимы с «тремя населениями страны». Уверенность в этом высказал глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. Он сделал вывод, что прерывание беременности унесло больше жизней, чем борьба с фашизмом, гражданская война, коллективизация и лагеря. Священнослужитель полагает, что из-за абортов в России скоро «останутся одни пенсионеры».