В РПЦ увидели связь между Айя-София и церковным расколом на Украине

https://static.news.ru/photo/97923ff6-c831-11ea-90c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что существует связь между сменой статуса Софийского собора в Стамбуле и легализацией церковного раскола на Украине. Об этом было сказано в ходе заседания Священного Синода, проходившего 16-17 июля под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Обращаясь к братским поместным церквам, с особенной печалью отмечаем, что столь безрадостное для святой православной церкви событие православный мир сегодня встречает разобщённым, что стало прямым следствием антиканонической легализации раскола на Украине и что ослабило наши возможности совместно противостоять новым духовным угрозам и цивилизационным вызовам, — говорится в заявлении на сайте РПЦ.

В РПЦ отметили, что «в эпоху христианофобии» возрастает необходимость в единении и призвали поместные церкви «сообща, в духе мира и любви о Христе, искать выход из кризиса».

Некоторое время назад зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков назвал виновным в превращении Софийского собора в мечеть патриарха Константинопольского Варфоломея. По его словам, выдача патриархом «лжетомосов украинским раскольникам» привела к ослаблению мирового православия, и этим воспользовались турецкие власти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля 2020 года. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Ранее NEWs.ru писал, что председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин назвал превращение собора в мечеть не таким уж плохим решением. По его словам, это облегчит посещение культового сооружения. Он также предложил российским властям присмотреться к этому опыту и смелее отдавать памятники религиозным организациям.