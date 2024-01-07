Александр Блинов

В РПЦ рассказали, когда «Троицу» вернут на историческое место Икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя в Москве до 23 июня

7 января 2024 в 18:22

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве