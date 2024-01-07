Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 23 июня, когда православные христиане будут отмечать день Святой Троицы, сообщили во время рождественской вечерни, которую провел патриарх Кирилл, пишет ТАСС. После этого реликвия вернется на свое историческое место в Троице-Сергиеву лавру.
Икона Живоначальной Троицы <...> будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы, этот праздник в этом году выпадает на 23 июня. На Троицу она уже переместится в Троице-Сергиеву лавру, для Троицкого собора которой она и была изначально написана, — сообщил кандидат богословия Алексей Светозарский.
6 января «Троицу» доставили в храм Христа Спасителя из реставрационного центра имени Грабаря, где икона находилась под наблюдением в специальном помещении с климат-контролем. В ноябре директор центра Дмитрий Сергеев сообщал, что в состоянии иконы нет деструктивных изменений. Он подчеркнул, что для обеспечения сохранности «Троицы» созданы идеальные условия.
Ранее патриарх Кирилл поздравил с Рождеством членов экипажа МКС. Предстоятель РПЦ пообщался с российскими космонавтами, попросив передать теплые пожелания их иностранным коллегам. Патриарх назвал их миссию настоящим подвигом.