В РПЦ рассказали, как умерший священник заразился коронавирусом

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал о заражении коронавирусом настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, умершего 21 апреля.
По его словам, мужчина был инфицирован во время общения с верующими в храме. В этот момент ещё не было ограничений на посещение религиозных организаций.
Представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24»
Ранее NEWS.ru писал, что РПЦ раскритиковала пасхальные службы для «избранных» во время пандемии коронавируса. Речь идёт о службе в столичном храме Софии, где был актёр Иван Охлобыстин.
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