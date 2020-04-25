Общество

В РПЦ рассказали, как умерший священник заразился коронавирусом

18:00, 25 апреля 2020 118
Фото: elohov.ru

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал о заражении коронавирусом настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, умершего 21 апреля.

По его словам, мужчина был инфицирован во время общения с верующими в храме. В этот момент ещё не было ограничений на посещение религиозных организаций.

Представитель РПЦ в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что служения проводились, когда «вирус свирепствовал».

Ранее NEWS.ru писал, что РПЦ раскритиковала пасхальные службы для «избранных» во время пандемии коронавируса. Речь идёт о службе в столичном храме Софии, где был актёр Иван Охлобыстин.

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