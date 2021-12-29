В РПЦ заявили, что смертная казнь не является гарантией общей безопасности

В Русской православной церкви заявили, что в её документах не говорится о необходимости полного отказа от смертной казни. При этом такая мера наказания не может быть единственной гарантией общественной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе РПЦ.

Мера наказания (смертный приговор. — NEWS.ru) не может быть единственной гарантией общественной безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что возвращать в России смертную казнь нельзя, потому что это опасно при действующей судебной системе. Он согласен с тем, что обсуждать казнь можно в конкретных случаях, касающихся тяжёлых преступлений.

Возрождение смертной казни в России допустил председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин, об этом он написал в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Зорькин считает, что вопрос о смертной казни нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства.

При этом член СПЧ Ева Меркачёва заявила о невозможности вернуть смертную казнь в России, поскольку вероятны следственные и судебные ошибки. Меркачёва добавила, что маньяков и педофилов такая мера всё равно не остановит: в момент преступления им это не важно.