В РПЦ призвали оберегать институт материнства от унижения и презрения

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с NEWS.ru заявил, что сегодня институт материнства необходимо оберегать от любых унижений.

Признание ценности материнства в наши дни обладает особым значением. Мы живём во то время, когда, к сожалению, ставятся под вопрос такие традиционные институты, как семья, рождение и воспитание детей. Поэтому мы должны с особым тщанием оберегать институт материнства от любых унижений, забвения или презрения, — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что в определённых слоях общества материнство нередко рассматривается как нечто потерявшее актуальность, изжившее себя. Некоторые женщины предпочитают отказываться от радости материнства и тратить всё свое время и средства на саморазвитие, путешествия и другие цели.

По словам представителя РПЦ, люди, отказывающиеся от материнства и отцовства, теряют своё счастье, возможность радоваться рождению детей, их воспитанию. В конечном счёте они вводят себя в некое состояние страдания и разочарования в жизни. Он выразил надежду на то, что подобные праздники позволят избежать этого.

Отвечая на вопрос о том, какой должна быть современная мама, Кипшидзе заявил, что универсального образа матери нет.

Всех матерей связывает одна черта — любовь к своим детям. Если такой любви нет, то для женщины это огромный кризис, вызов и угроза её целостности, — пояснил он.

Коснувшись темы количества детей в российских семьях, представитель РПЦ выразил мнение, что чем их больше, тем лучше. Однако родители должны осознавать свою ответственность за их рождение, воспитание и развитие.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ выяснил отношение россиян к суррогатному материнству. Большинство участников опроса (70%) сочли его допустимым, категорически против высказались 10%. В поддержку процедуры преимущественно высказывались жители крупных городов и молодёжь, против — респонденты в возрасте старше 35 лет.