В РПЦ оценили слова Шукшиной в поддержку схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/5cb531b2-c04e-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Мария Шукшина Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Московский патриархат назвал поддержку схиигумена Сергия со стороны актрисы Марии Шукшиной «медвежьей услугой» и с недоумением воспринял слова артистки. Дочь писателя и режиссёра Василия Шукшина не просто заступилась за скандального священника из Среднеуральского монастыря. Она заявила, что именно там в настоящее время находится «оплот православия, русского духа и борьбы за правду».

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил некоторые «аргументы» артистки. По его словам, Шукшина, говоря об «оплоте православия», говорит, что отец Сергий — единственный, кто говорит правду. При этом, подчеркнул Легойда, актриса забывает о более чем 30 тысячах священников РПЦ и заявляет не об истине, а о своих заблуждениях.

Также глава синодального отдела подчеркнул, что основа православия и всего христианства — Иисус Христос. И никто не может положить иной основы.

И при этом так, походя, отказываете тысячам самоотверженных тружеников на ниве Христовой в возможности/умении говорить правду? Тем людям, которые ежедневно служат Господу, исповедуют, причащают, чистят души наши... Да и отцу Сергию, прямо скажем, медвежью услугу оказываете, — написал Легойда в своём Telegram-канале.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Схиигумен 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Ранее NEWS.ru писал, что схиигумен Сергий хотел построить на Урале самый большой в мире храм высотой в 25 этажей, чтобы крестить в нём китайцев. Священник был уверен, что они в скором времени захватят Россию, заявил секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии РПЦ игумен Вениамин Райников.