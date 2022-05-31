В РПЦ назвали «абсолютно недопустимыми» санкции ЕС в отношении патриарха В РПЦ назвали «абсолютно недопустимыми» санкции Евросоюза в отношении патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл / Фото patriarchia.ru

Планируемые санкции Евросоюза в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются «абсолютно недопустимыми», заявили NEWS.ru представители Русской православной церкви. В РПЦ подчеркнули, что нельзя переводить политическое противостояние в религиозную сферу.

Мы многократно заявляли, что попытки наложения санкций на религиозных лидеров является нонсенсом и демонстрируют желание западных политиков перенести политическое противостояние в религиозную сферу. Это является абсолютно недопустимым, — отметили в РПЦ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 31 мая заявил, что патриарха Кирилла могут включить в очередной чёрный список Евросоюза, передаёт РИА Новости. Подобные предложения со стороны ЕС озвучивались ещё в начале мая. Накануне раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с призывом лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава ПЦУ Епифаний ставит в вину предстоятелю РПЦ поддержку спецоперации на Украине и распространение «ереси».

Епифаний обвинил патриарха Кирилла в распространении еретического этнофилетического учения (этнофилетизм — предпочтение национальных интересов общецерковным) о Русском мире, а также расколе среди православных христиан.

Ранее сообщалось, что в ЕС предложили включить патриарха Кирилла в санкционные списки. С такой инициативой выступили власти Литвы. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации.