В Ростуризме заявили о снижении стоимости туров по программе кешбэка

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Минимальная стоимость тура или проживания в гостинице, необходимая для возврата средств, может быть снижена во второй части программы туристического кешбэка. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она также отметила, что второе окно продаж будет значительно шире по времени. В настоящее время определяются его точные даты. Они станут известны в ближайшее время.

Кроме того, сократится до двух минимальное количество ночей для получения кешбэка. Соответственно, в программе смогут участвовать любители коротких поездок на отдых в выходные.

Догузова добавила, что ещё готовится ряд технологических доработок в интересах как туристов, так и субъектов отрасли, сообщает ТАСС.

Программа кешбэка за туры по России проводилась с 21 по 28 августа. Россияне накупили туров на общую сумму в 1,4 млрд рублей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным предложил продлить программу до конца текущего года и охватить ею новогодние каникулы.

Как писал NEWS.ru, минимальная стоимость тура по программе кешбэка составляла 25 тысяч рублей, а что касается срока проживания в гостинице, то он должен был составлять не менее четырёх ночей. Участниками программы стали свыше 50 тысяч российских туристов.